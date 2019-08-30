Новым спикером Нижнетагильской думы стал Вадим Раудштейн

30 августа на заседании Нижнетагильской городской думы новым спикером выбран адвокат Вадим Раудштейн.
На пост спикера также претендовал председатель комиссии по бюджету и экономической политике Леонид Мартюшев, который предложил свою кандидатуру от «Справедливой России». По итогам тайного голосования тагильских депутатов Раудштейна поддержали 23 человека, Мартюшева поддержали трое, один бюллетень признан недействительным.
Раньше когда у нас были выборы, возникали проблемы. Теперь видно, что мы — команда. Спасибо за это нашему председателю (ранее сложившему полномочия Алексею Пырину — прим. ред.) и главе города,сказал Раудштейн.
Напомним, что прежний председатель гордумы Алексей Пырин покинул свой пост в связи с переездом в Новокузнецк, где будет работать главой управления по персоналу ЕВРАЗа. В это же время появилась информация о том, что наиболее вероятным кандидатом на пост спикера является Вадим Раудштейн. 29 августа 99 из 119 делегатов конференции «Единой России» проголосовали за выдвижение Раудштейна кандидатом на пост спикера гордумы.
Вадим Раудштейн родился в семье заводчан, начинал трудовой путь на «Уралвагонзаводе». Затем получил юридическое образование и несколько лет работал следователем, потом решил заняться адвокатской практикой. В 1997 году открыл свою адвокатскую контору. В настоящий момент возглавляет комиссию по местному самоуправлению, общественной безопасности и информационной политике.