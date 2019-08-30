Новым спикером Нижнетагильской думы стал Вадим Раудштейн

На пост спикера также претендовал председатель комиссии по бюджету и экономической политике Леонид Мартюшев, который предложил свою кандидатуру от «Справедливой России». По итогам тайного голосования тагильских депутатов Раудштейна поддержали 23 человека, Мартюшева поддержали трое, один бюллетень признан недействительным.

Раньше когда у нас были выборы, возникали проблемы. Теперь видно, что мы — команда. Спасибо за это нашему председателю (ранее сложившему полномочия Алексею Пырину — прим. ред.) и главе города,сказал Раудштейн.

Напомним, что прежний председатель гордумы Алексей Пырин покинул свой пост в связи с переездом в Новокузнецк, где будет работать главой управления по персоналу ЕВРАЗа. В это же время появилась информация о том, что наиболее вероятным кандидатом на пост спикера является Вадим Раудштейн. 29 августа 99 из 119 делегатов конференции «Единой России» проголосовали за выдвижение Раудштейна кандидатом на пост спикера гордумы.