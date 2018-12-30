Глава департамента лесного хозяйства по УрФО уволен за неисполнение обязанностей
Сегодня, 14:58ПолитикаФото: Научный институт природопользования
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Директор департамента лесного хозяйства по УрФО Вячеслав Дробышев лишился должности из-за неисполнения своих обязанностей.
Информация об увольнении Вячеслава Дробышева появилась в одном из интернет-источников. Там же сообщается, что причиной этому стало неоднократное неисполнение своих обязанностей директором департамента.
К Дробышеву не раз возникали вопросы по поводу использования служебного положения в личных целях и подделки отчетности, сообщает Znak.com.
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