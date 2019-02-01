Аномальные морозы до -40° ожидаются 3–7 февраля в Нижнем Тагиле

Аномально холодную погоду прогнозируют синоптики с 3 до 4 февраля в Нижнем Тагиле. С 3 по 7 февраля ожидается похолодание до -30 градусов днем и до -35 – ночью. Помимо этого, 4 и 5 февраля в Нижнем Тагиле местами ожидается понижение температуры до -40 градусов, информирует ЕДДС администрации города.