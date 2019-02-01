Аномальные морозы до -40° ожидаются 3–7 февраля в Нижнем Тагиле
С 3 по 7 февраля в Нижнем Тагиле температура воздуха днем понизится до -25, -30 градусов, ночью – до -29, -35, местами до 40 градусов.
Аномально холодную погоду прогнозируют синоптики с 3 до 4 февраля в Нижнем Тагиле. С 3 по 7 февраля ожидается похолодание до -30 градусов днем и до -35 – ночью. Помимо этого, 4 и 5 февраля в Нижнем Тагиле местами ожидается понижение температуры до -40 градусов, информирует ЕДДС администрации города.
О чрезвычайных ситуациях, авариях и происшествиях, которые могут возникнуть из-за морозов, тагильчан просят сообщать по телефонам: 25-78-83, 25-78-92, 41-26-99, 112.
Отдел пропаганды ГИБДД города в связи с обильным выпадением осадков и ухудшением сцепных качеств дороги призывает тагильчан соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим, а также исключить обгон транспортных средств на дорогах.
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