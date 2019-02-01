Наблюдательный совет одобрил концепцию кластера «Гора Белая» в Нижнем Тагиле
31 января наблюдательный совет туркластера «Гора Белая», который расположится под Нижним Тагилом, ободрил разработанную концепцию развития ГЛК.
В кластер площадью 2,5 тысячи кв. км войдут 200 объектов, в том числе объекты, которые уже существуют, но будут реконструированы.
В рамках проекта планируется создание 50 км новых трасс для катания на горных лыжах, обустройство 400 км пешеходных троп. Кроме того, в планах установка колеса обозрения, организация инфраструктуры для катания на велосипедах и мотоциклах, коньках, летнего тюбинга, зиплайна.
План развития кластера разрабатывался с учетом опыта мировых лидеров туристического бизнеса. Об этом рассказал вице-губернатор региона Алексей Орлов. Также он отметил, что для муниципалитетов утвержденная концепция может стать основой при составлении планов по благоустройству, сообщает региональный департамент информполитики.
Сделать TagilCity.ru основным источником в Яндекс.Новости