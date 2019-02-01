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Наблюдательный совет одобрил концепцию кластера «Гора Белая» в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Наблюдательный совет одобрил концепцию кластера «Гора Белая» в Нижнем Тагиле

Сегодня, 09:53ОбществоФото: официальный сайт ГЛК «Гора Белая»
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