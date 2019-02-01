Наблюдательный совет одобрил концепцию кластера «Гора Белая» в Нижнем Тагиле

В кластер площадью 2,5 тысячи кв. км войдут 200 объектов, в том числе объекты, которые уже существуют, но будут реконструированы.

В рамках проекта планируется создание 50 км новых трасс для катания на горных лыжах, обустройство 400 км пешеходных троп. Кроме того, в планах установка колеса обозрения, организация инфраструктуры для катания на велосипедах и мотоциклах, коньках, летнего тюбинга, зиплайна.