Хочется тепла: почему квартиры тагильчан остаются холодными в суровые морозы?

Остаться в мороз без горячей воды — перспектива малоприятная. В сети нередко появляются сообщения от тагильчан из разных районов города, что их дом остался без тепла в холодную погоду. Однако будущим жильцам многоэтажки на улице Свердлова, 26 такая неприятность не грозит. В чем же причина?

С 8 на 9 января в поселке Новоасбест в Горноуральском городском округе из-за порыва трубы более 20 многоквартирных домов на семь часов остались без отопления. Авария произошла на улице Пионерская рядом с домом № 4 на теплотрассе диаметром 200 миллиметров. Ночь без тепла провели более 800 человек, температура воздуха на улице при этом была -13 градусов. В конце ноября прошлого года часть Дзержинского района осталась без отопления из-за коммунальной аварии на проспекте Вагоностроителей. Больше суток тепла ждали жители домов на улицах Юности, Окунева, Тельмана и на самом проспекте, где лопнула труба. Из-за старых труб аварии случаются и в самих домах. В некоторых случаях подвалы затапливаются регулярно, и люди остаются в холодных и сырых квартирах. Не помогут ни пластиковые окна, ни теплый пол. Здесь в выигрыше остаются жители новостроек, где закладываются абсолютно новые коммуникации. Например, жильцам недавно сданного дома на улице Свердлова, 26 не грозит замерзнуть из-за внутредомовых аварий. Окна в квартире с едва теплыми батареями Photo: TagilCity.ru Кроме того, холод в квартирах связан с изношенностью магистральных тепловых сетей, считает Евгений, мастер одной из управляющих компаний Нижнего Тагила. Ведь что происходит, когда температура воздуха понижается? Для того чтобы соблюсти параметры теплоносителя в доме, поставщикам ресурса необходимо изменить параметры на теплотрассе, увеличив давление и температуру. А сети не выдерживают. Кроме того, на их состоянии очень плохо отражаются частые перепады температуры,поделился мнением с TagilCity.ru специалист из сферы ЖКХ. Чтобы избежать случаев с холодными батареями, многие застройщики проектируют в новых домах собственные газовые котельные. Такая котельная есть и в новом 10-этажном доме на улице Свердлова, 26. В этом случае жильцы новостройки перестают зависеть от центрального отопления. Ведь теперь наличие тепла и горячей воды не будет обуславливаться авариями на теплотрассах, отопительным сезоном и плановыми отключениями водоснабжения, принятых городскими властями. Также у жильцов появляется возможность самостоятельно управлять мощностью выработки тепла в зависимости от температуры за окном, а значит эффективно использовать ресурсы, экономя на коммунальных платежах. Дом с газовой котельной на улице Свердлова, 26 Три дома на улице Свердлова в Нижнем Тагиле, которые уже введены в эксплуатацию, имеют газовые котельные. Стоимость использования газа значительно меньше, чем стоимость обычного центрального отопления. При грамотном обслуживании управляющей компании, с которой у нас заключен договор, можно хорошо сэкономить на коммунальных услугах, рассказал TagilCity.ru директор компании-застройщика «СУ-5» ГК «Трест „Магнитострой“» Дмитрий Кабачевский. Квартиры в домах с газовой котельной от застройщика можно приобрести не только в уже сданных многоэтажках, но и в новостройках, которые находятся на стадии возведения. Их жители не будут переплачивать за электроэнергию, как те, кто пользуется обогревателями в холодной квартире, за чуть теплые батареи и содержание изношенных магистральных сетей. А суровые морозы не станут причиной дискомфорта и простуды. Поэтому успевайте выбрать свою теплую и комфортную квартиру в доме по Свердлова, 26 в офисе продаж ул. Булата Окуджавы, 7 — 434. Телефоны +7 (3435) 37-94-37; +7 982 717-10-44, почта ntagil.magnitostroy@gmail.com.

