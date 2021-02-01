Хочется тепла: почему квартиры тагильчан остаются холодными в суровые морозы?

Квартиры в домах с газовой котельной от застройщика можно приобрести не только в уже сданных многоэтажках, но и в новостройках, которые находятся на стадии возведения. Их жители не будут переплачивать за электроэнергию, как те, кто пользуется обогревателями в холодной квартире, за чуть теплые батареи и содержание изношенных магистральных сетей. А суровые морозы не станут причиной дискомфорта и простуды. Поэтому успевайте выбрать свою теплую и комфортную квартиру в доме по Свердлова, 26 в офисе продаж ул. Булата Окуджавы, 7 — 434. Телефоны +7 (3435) 37-94-37; +7 982 717-10-44, почта ntagil.magnitostroy@gmail.com.