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Свердловский солдат скончался из-за неоказания медицинской помощи
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Soldier 996536 340

Свердловский солдат скончался из-за неоказания медицинской помощи

Сегодня, 16:11ОбществоФото: pixabay.com
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