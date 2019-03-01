Свердловский солдат скончался из-за неоказания медицинской помощи

20-летний житель Белоярского района был призван на военную службу 18 июля 2018 года. Во время прохождения службы в Челябинской области из-за отеков ног он был направлен в госпиталь Екатеринбурга, там молодому человеку диагностировали тромбофлебит. По решению госпитальной военно-врачебной комиссии, военнослужащий был направлен домой на 30 суток.

По словам матери, дома парню стало плохо. Однако в Белоярской ЦРБ терапевт отказалась принять пациента, аргументируя свой поступок отсутствием документов. У молодого человека имелись военный билет и полис, но не было паспорта.

На следующий день юноша потерял сознание и на скорой был доставлен в больницу, где ему диагностировали ОРЗ. Через день парню снова стало плохо, он умер в машине скорой помощи.

Врачи Белоярской ЦРБ отказались сообщить причину смерти матери солдата, ссылаясь на врачебную тайну. Женщина обратилась за помощью в Союз комитетов солдатских матерей. Мать погибшего уверена, что ее сына можно было спасти.