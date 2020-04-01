В Свердловской области суд из-за карантина впервые рассмотрел дело по WhatsApp
Сегодня, 09:42ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В Невьянске суд впервые в истории российского правосудия рассмотрел дело при помощи видеозвонка по WhatsApp, рассказал руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.
Сюжеты: Коронавирус
Суд рассматривал дело об административном правонарушении — предприниматель не закрыл кафе во время карантина. Так как судами временно приостановлен прием граждан, слушание прошло по видеосвязи. Деятельность кафе приостановлена на 45 дней.
Напомним, в Свердловской области указом губернатора Евгения Куйвашева введен режим самоизоляции. Гражданам можно выходить из дома в ближайшие магазин, аптеку, на работу и для выгула собак.
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