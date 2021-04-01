Попавших в беду птиц несколько лет спасает жительница Нижнего Тагила

Жительница Нижнего Тагила Юлия занимается тем, что несколько лет помогает раненным птицам, которых находит на улице.

Первую птицу Юлия подобрала около шести лет назад. Из-за отсутствия опыта тагильчанка не смогла вылечить животное, поэтому птицы умерла. На данный момент Юлия продолжает помогать птицам. Она создала свой центр реабилитации «Солнечная птица». Предполагается, что в скором времени он получит официальный статус, сообщает ТК «Телекон». Юлия планирует, что организация будет вести просветительскую деятельность в экологической сфере и спасать животных. На ближайшее время у Юлии запланированы встречи с детьми в школах и детских домах. Видео: ТК «Телекон» Напомним, 4 марта восьмиклассница, гуляя по парку Металлургов в Нижнем Тагиле, заметила тонущую собаку и смогла вытащить ее на сушу. В Нижнем Тагиле школьница спасла из ледяной воды бездомную собаку

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