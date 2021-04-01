Попавших в беду птиц несколько лет спасает жительница Нижнего Тагила

Попавших в беду птиц несколько лет спасает жительница Нижнего Тагила
Вчера, 22:45ОбществоФото: скриншот видео ТК «Телекон»
Жительница Нижнего Тагила Юлия занимается тем, что несколько лет помогает раненным птицам, которых находит на улице.

Первую птицу Юлия подобрала около шести лет назад. Из-за отсутствия опыта тагильчанка не смогла вылечить животное, поэтому птицы умерла. На данный момент Юлия продолжает помогать птицам. Она создала свой центр реабилитации «Солнечная птица». Предполагается, что в скором времени он получит официальный статус, сообщает ТК «Телекон».

Юлия планирует, что организация будет вести просветительскую деятельность в экологической сфере и спасать животных. На ближайшее время у Юлии запланированы встречи с детьми в школах и детских домах.

Видео:ТК «Телекон»

Напомним, 4 марта восьмиклассница, гуляя по парку Металлургов в Нижнем Тагиле, заметила тонущую собаку и смогла вытащить ее на сушу.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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