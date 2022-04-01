Денис Буцаев: Волонтеры помогли запустить проект «Экопоколение.РЭО»

Основная задача нового проекта — оповещение молодежи о существующих проблемах в области охраны окружающей среды, а также знакомство с так называемой мусорной реформой. Официально проект стартовал 1 апреля с экомарафона заданий, сообщает 360tv.ru.
Как отметил руководитель РЭО Денис Буцаев, проект поможет молодым людям приобщиться к экологическому волонтерскому движению. Также «Экопоколение.РЭО» — шанс для молодых экологических волонтеров стать участниками других всероссийских экологических форумов. Лучшие конкурсанты смогут пройти практику непосредственно в РЭО. Наконец, они смогут сформировать команды и обменяться опытом с активистами из других регионов.
Марафон будет проходить до 10 мая. Участвовать в нем могут любые общественные структуры, имеющие экологический профиль. Речь идет о студклубах, волонтерских центрах и других формах.
Сообщается, что на сайте dobro.ru будут размещаться задания марафона, причем приступить к следующему можно будет только после выполнения предыдущего.
После завершения марафона будут отобраны 10 лучших команд, из которых в свою очередь выберут по два представителя. Их пригласят на всероссийский форум «Экосистема. Устойчивое развитие», запланированный на 24–28 мая. Он пройдет в Череповце.
Также будет отобрано 5 организаций, работающих вне учебных заведений. Им вручат специальные экологические призы и комплекты фирменной продукции проекта.