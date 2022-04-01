По 10 тагильчан ежедневно регистрируются в качестве безработных

Каждый день в Нижнем Тагиле регистрируются в центре занятости населения от 10 до 13 горожан. В целом прирост свердловчан, оставшихся без работы за последнюю неделю, составляет 0,1%. Такой уровень безработицы в Свердловской области эксперты называют низким.

Ежедневно в Нижнем Тагиле регистрируется по 10-13 человек в качестве безработных. Такие данные привел директор областного департамента по труду и занятости населения Свердловской области Дмитрий Антонов, пишет издание «Новый день». По словам чиновника, тагильчане аналогично жителям Каменска-Уральского, лишившиеся работы за последние несколько недель, ранее работали на обрабатывающем производстве. В Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском сейчас ставятся на учет по 10-13 безработных в день. Как правило, это бывшие работники обрабатывающих производств. Видимо, тут мы имеем дело с нарушением цепочек поставок и операционных связей из-за санкционного давления на экономику, заявил Антонов. В Екатеринбурге и Верхней Пышме, по словам чиновника, безработица коснулась сферы услуг и торговли в малом бизнесе. Антонов с сожалением отметил, что большинство свердловчан обращаются за помощью в трудоустройстве, придя из «серой» зоны, где они трудились без заключения соответствующих договоров. К нам не поступали уведомления от крупных предприятий о предстоящих сокращениях работников. Сейчас, по нашим данным, в простое находятся 1320 человек. За последнюю неделю регистрируемая безработица подросла на 0,1% в крупных городах области, сообщил Антонов. По данным Росстата уровень безработицы в Свердловской области в марте 2022 года составлял 0,88% и являлся рекордно низким. В настоящий момент в качестве соискателей в базе Службы занятости населения числятся 18,4 тысячи свердловчан, при этом работодатели предлагают 56 тысяч вакансий. В свою очередь Департамент по труду Свердловской области, по словам Дмитрия Антонова, выполнит все обязательства перед жителями региона, вставшими на учет в качестве безработных. Чтобы сохранить уровень занятости на текущем уровне, нужно не допустить роста регистрируемой безработицы. Именно на это направлены наши мероприятия. Мы работаем в плановом режиме и готовы к любому развитию ситуации, подытожил Антонов. Напомним, по данным Росстата средняя заработная плата в Свердловской области составляет почти 50 тысяч рублей. Почти 50 тысяч рублей составляет средний заработок в Свердловской области

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