В тагильских школах Zoom и Skype пока официально не запрещены

Тагильские школы используют российские интернет-ресурсы

В школах Нижнего Тагила рекомендовано использовать разработки российских интернет-разработчиков, в том числе и для дистанционного образования. Запрета на Zoom и Skype пока официально нет.

В школах Екатеринбурга официально запретили пользоваться платформами Zoom и Skype, чтобы избежать атак хакеров. Информацию о запрете этих платформ в Нижнем Тагиле в управлении образования не опровергли и не подтвердили. При этом министерство просвещения рекомендует школам для дистанционного обучения пользоваться российскими онлайн-ресурсами: Российская электронная школа;

Московская электронная школа;

Яндекс. Учебники (для младших школьников);

Учи.ру;

Фоксвард;

Видеоуроки «ВКонтакте», платформа «Сферум»;

Мои достижения;

Олимпиум для проведения олимпиад;

Урок цифры;

Сириус. Онлайн;

InterUrok.ru онлайн школа Skyeng. Для информационной безопасности в школах установлены системы контент-фильтрации для того, чтобы учащиеся не имели доступ к запрещенной информации. В школах регулярно проводятся проверки систем мониторинга и фильтрации запрещенной для детей информации, в том числе в рамках договоров, заключенных с провайдерами, рассказала редакции TagilCity.ru начальник управления образования Нижнего Тагила Татьяна Удинцева. Напомним, для предотвращения терактов в школах Екатеринбурга будут установлены системы аудиоаналитики, которые будут реагировать на «опасные» слова и звуки. Сигнал получит руководство образовательного учреждения, а затем и группа быстрого реагирования. Школы Екатеринбурга будут прослушивать на «опасные» слова и звуки

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