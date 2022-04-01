В тагильских школах Zoom и Skype пока официально не запрещены

В школах Екатеринбурга официально запретили пользоваться платформами Zoom и Skype, чтобы избежать атак хакеров. Информацию о запрете этих платформ в Нижнем Тагиле в управлении образования не опровергли и не подтвердили. При этом министерство просвещения рекомендует школам для дистанционного обучения пользоваться российскими онлайн-ресурсами:
Для информационной безопасности в школах установлены системы контент-фильтрации для того, чтобы учащиеся не имели доступ к запрещенной информации.
В школах регулярно проводятся проверки систем мониторинга и фильтрации запрещенной для детей информации, в том числе в рамках договоров, заключенных с провайдерами, рассказала редакции TagilCity.ru начальник управления образования Нижнего Тагила Татьяна Удинцева.
Напомним, для предотвращения терактов в школах Екатеринбурга будут установлены системы аудиоаналитики, которые будут реагировать на «опасные» слова и звуки. Сигнал получит руководство образовательного учреждения, а затем и группа быстрого реагирования.