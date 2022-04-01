В тагильских школах Zoom и Skype пока официально не запрещены

В тагильских школах Zoom и Skype пока официально не запрещены
В тагильских школах Zoom и Skype пока официально не запрещены
Сегодня, 17:37ОбществоФото: pixnio.com

Тагильские школы используют российские интернет-ресурсы

В школах Нижнего Тагила рекомендовано использовать разработки российских интернет-разработчиков, в том числе и для дистанционного образования. Запрета на Zoom и Skype пока официально нет.

В школах Екатеринбурга официально запретили пользоваться платформами Zoom и Skype, чтобы избежать атак хакеров. Информацию о запрете этих платформ в Нижнем Тагиле в управлении образования не опровергли и не подтвердили. При этом министерство просвещения рекомендует школам для дистанционного обучения пользоваться российскими онлайн-ресурсами:

  • Российская электронная школа;
  • Московская электронная школа;
  • Яндекс. Учебники (для младших школьников);
  • Учи.ру;
  • Фоксвард;
  • Видеоуроки «ВКонтакте», платформа «Сферум»;
  • Мои достижения;
  • Олимпиум для проведения олимпиад;
  • Урок цифры;
  • Сириус. Онлайн;
  • InterUrok.ru онлайн школа Skyeng.

Для информационной безопасности в школах установлены системы контент-фильтрации для того, чтобы учащиеся не имели доступ к запрещенной информации.

В школах регулярно проводятся проверки систем мониторинга и фильтрации запрещенной для детей информации, в том числе в рамках договоров, заключенных с провайдерами, рассказала редакции TagilCity.ru начальник управления образования Нижнего Тагила Татьяна Удинцева.

Напомним, для предотвращения терактов в школах Екатеринбурга будут установлены системы аудиоаналитики, которые будут реагировать на «опасные» слова и звуки. Сигнал получит руководство образовательного учреждения, а затем и группа быстрого реагирования.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
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