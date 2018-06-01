155,6 млн рублей выделены на благоустройство девяти дворов в Нижнем Тагиле

Девять дворов, которые стали лидерами голосования 18 марта, реконструируют к концу 2018 года. За благоустройство своих дворов проголосовали 136 тыс. тагильчан.

По итогам голосования реконструкции подлежат три дворовые территории, которые находятся на Тагилстрое:

Два двора, располагающиеся в Ленинском районе:

Один двор на ВМЗ:

Два двора на Вагонке:

Один двор на Красном Камне:

Информация о начале подачи заявок для участия в аукционе для благоустройства дворов была размещена на сайте госзакупок МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» 7 мая 2018 года, в этот же день были утверждены дизайн-проекты будущих дворовых территорий. 28 мая победила в аукционе подрядная организация ООО ГК «УралСтройКомплекс».

По условиям контракта выбранный подрядчик должен будет осуществить работы по благоустройству всех девяти дворов в соответствии с графиком выполнения работ в срок до 15 октября 2018 года.

Согласно техзаданию, подрядчик должен выполнить все работы, предусмотренные проектной документацией и чертежами, включая работы по демонтажу старых конструкций, по разбивке и закреплению на местности осей и точек поворота трасс коммуникаций, а также по организации рельефа, соблюсти удобство и безопасность движения пешеходов и транспорта.

Помимо этого, подрядчик будет обязан осуществить уборку территорий, прилегающих к стройплощадке, вывоз и утилизацию строительного мусора, вывоз материалов и восстановление земель. В случае, если при сдаче объектов в эксплуатацию будут выявлены какие-либо дефекты, ООО ГК «УралСтройКомплекс» обязано устранить их за свой счет.

Четыре двора, которые заняли шестое и седьмое место в рейтинговом голосовании, будут благоустроены в 2019 году в первую очередь.

В 2017 году в Нижнем Тагиле были благоустроены шесть дворов. Программа по формированию современной городской среды продлится еще пять лет - до 2022 года.