Безопасность в свердловских школах повысится к новому учебному году

Безопасность в свердловских школах повысится к новому учебному году
Безопасность в свердловских школах повысится к новому учебному году
Сегодня, 15:29ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Модернизировать систему безопасности планируется в школах Свердловской области к новому учебному году.

В Свердловской области ведутся проектно-сметные работы для модернизации учебных учреждений в целях обеспечения безопасности. Проверка пройдет во время летних каникул, а затем будет принято решение о необходимости выделения дополнительных средств.

12 и 13 мая по поручению губернатора Евгения Куйвашева региональным Минобразования и министерством общественной безопасности совместно с ведомствами и главами муниципалитетов прошел тотальный аудит функционирования системы безопасности каждого образовательного учреждения, рассказали редакции TagilCity.ru в департаменте информационной политики Свердловской области.

Там отметили, что прежде всего были проверены заключение школами договоров на оказание услуг профессиональной охраны, работа систем видеонаблюдения и исправность оборудования, которое передает сигнал тревоги в Росгвардию.

Также в школах и колледжах были проведены инструктажи с сотрудниками охранных предприятий. Дополнительно организовывались встречи с педагогами и классные часы с детьми, на которых специалисты объясняли, как необходимо действовать в разных чрезвычайных ситуациях.

В образовательных учреждениях, в которых обучается более 800 школьников, прошли учебные эвакуации. Кроме того, 20 мая по поручению главы региона были организованы комплексные учебные мероприятия для директоров школ с привлечением специалистов Росгвардии и полиции.

Напомним, в Нижнем Тагиле увеличено финансирование на охрану школ. В 2020-2021 учебном году сумма выделенных средств составила 137,7 миллиона рублей, что на три миллиона больше, чем в прошлом учебном году.

Материалы по теме:
Свердловская областьЕвгений Куйвашевбезопасностьшколыдепартамент информполитики
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы