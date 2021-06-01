Безопасность в свердловских школах повысится к новому учебному году

В Свердловской области ведутся проектно-сметные работы для модернизации учебных учреждений в целях обеспечения безопасности. Проверка пройдет во время летних каникул, а затем будет принято решение о необходимости выделения дополнительных средств.
12 и 13 мая по поручению губернатора Евгения Куйвашева региональным Минобразования и министерством общественной безопасности совместно с ведомствами и главами муниципалитетов прошел тотальный аудит функционирования системы безопасности каждого образовательного учреждения, рассказали редакции TagilCity.ru в департаменте информационной политики Свердловской области.
Там отметили, что прежде всего были проверены заключение школами договоров на оказание услуг профессиональной охраны, работа систем видеонаблюдения и исправность оборудования, которое передает сигнал тревоги в Росгвардию.
Также в школах и колледжах были проведены инструктажи с сотрудниками охранных предприятий. Дополнительно организовывались встречи с педагогами и классные часы с детьми, на которых специалисты объясняли, как необходимо действовать в разных чрезвычайных ситуациях.
В образовательных учреждениях, в которых обучается более 800 школьников, прошли учебные эвакуации. Кроме того, 20 мая по поручению главы региона были организованы комплексные учебные мероприятия для директоров школ с привлечением специалистов Росгвардии и полиции.
Напомним, в Нижнем Тагиле увеличено финансирование на охрану школ. В 2020-2021 учебном году сумма выделенных средств составила 137,7 миллиона рублей, что на три миллиона больше, чем в прошлом учебном году.