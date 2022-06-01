Екатеринбургские парки стали лидерами в российском голосовании за благоустройство

Екатеринбургские парки стали лидерами в российском голосовании за благоустройство
Екатеринбургские парки стали лидерами в российском голосовании за благоустройство
Сегодня, 12:00ОбществоФото: pixabay.com
Преображенский парк и «Уралмаш», находящиеся в Екатеринбурге, вошли в число лидеров по голосам за благоустройство в 2023 году.

Екатеринбургские парки оказались в рейтинге по количеству набранных голосов за благоустройство общественных пространств. Парки города оказались в числе лидеров. Это два городских парка, сообщает департамент информационной политики.

Всего в голосовании за благоустройство пространств поучаствовало свыше 708 тысяч жителей Свердловской области. Лидеры - Преображенский парк и «Уралмаш». За первый проголосовало 123 тысяч екатеринбуржцев, второй – 94 тысячи местных жителей.

Благоустраивать территории-победители будут в следующем году.

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Касается каждогоНовости УрФО
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