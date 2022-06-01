МегаФон изучил цифровые привычки детей

МегаФон изучил цифровые привычки детей
МегаФон изучил цифровые привычки детей
Сегодня, 17:00ОбществоФото: shutterstock
Дети на новом тарифе «МегаФон Kids» смотрят видео в шесть раз больше, чем играют в игры. Такова статистика проведенных исследований.

МегаФон отслеживал интернет-активность детей от трех до 14 лет. Выяснилось, что юные абоненты почти не разговаривают по телефону, в среднем они на это тратят не более четырех минут в сутки. Учитывались как входящие, так и исходящие звонки.

Однако 44% трафика дети тратят на просмотр видео. Самым популярным является видеохостинг YouTube (23%), за ним следуют TikTok (15%) и Telegram (9%). Замыкают пятерку популярных сервисов ВКонтакте (7%) и GoogleMarket (6%).

На интернет-серфинг юные абоненты МегаФон тратят 19% мобильного трафика, на общение в мессенджерах — 13%, на социальные сети — 9%. Примечательно, что лишь 7% от общего объема потребляемого интернета занимают игры.

Самым востребованным на тарифе «МегаФон Kids» стал раннер Subway Surfers. Также дети играют в битвы, настольные игры, головоломки и бильярд. В топ самых популярных устройств юных абонентов вошли Xiaomi Redmi 9A, Samsung Galaxy A12, Xiaomi Redmi 9С NFC и iPhone 7.

В сентябре 2021 года МегаФон подписал Хартию «Цифровая этика детства» и вступил в Альянс по защите детей в цифровой среде. Тариф «МегаФон Kids» обеспечивает безопасную безопасную онлайн-среду для несовершеннолетних, при этом в него включена опция, отсеивающая более чем 10 тысяч нежелательных сайтов. Кроме того, доступ к мобильному интернету ограничен с 23.00 до 06.00, чтобы дети не проводили слишком много времени за гаджетами.

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