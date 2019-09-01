Екатеринбуржец продает футболки с автографами игроков «Урала», чтобы спасти мать
Сегодня, 15:40ОбществоФото: Павел Пивоваров
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Журналист из Екатеринбурга Павел Пивоваров решил продать коллекцию футболок с автографами игроков «Урала», чтобы помочь своей матери победить онкологию, пишет портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Мужчина рассказал, что его мать борется с раком легких уже два года, за это время семья потратила на лечение два миллиона рублей. Сейчас состояние женщины ухудшилось, и сын решил продать коллекцию, чтобы помочь ей.
За коллекцию журналист планирует выручить 200 тысяч рублей, именно столько требуется на очередной этап лечения. Когда он запустил акцию в соцсети, откликнулись совсем юные болельщики ФК «Урал». Ребята предлагают Павлу забрать их футболки с автографами спортсменов, чтобы пополнить коллекцию.
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