Кадетский класс открылся в школе № 100 в Нижнем Тагиле

Кадетский класс открылся в школе № 100 в Нижнем Тагиле
Кадетский класс открылся в школе № 100 в Нижнем Тагиле
Сегодня, 10:52ОбществоФото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила
Новый кадетский класс открылся в школе № 100 Нижнего Тагила 1 сентября. Для учащихся одного из пятых классов был разработан особый учебный план, в который включены теоретические и практические занятия по пограничной деятельности.

Торжественная линейка прошла утром, на ней присутствовал глава города Владислав Пинаев и начальник пограничного управления ФСБ России по Челябинской области, генерал-майор Дмитрий Тишин, сообщает пресс-служба мэрии.

По словам директора школы Дмитрия Язовских, класс открыт в рамках соглашения между городской администрацией и управления ФСБ России по Челябинской области, куда входит и международный аэропорт Кольцово.

Это кадетский отряд 5 «Б» класса. Туда также будут входить и другие ребята, которые пожелали туда вступить. Это больше программа дополнительного образования. Основная практически не будет отличаться, рассказал TagilCity.ru Дмитрий Язовских.

Фото:пресс-служба администрации Нижнего Тагила

Он добавил, что ребята будут заниматься стрелковой подготовкой, строевой, а также заниматься на скалодроме. Также добавятся такие дисциплины как обществознание и история.

Напомним, сегодня 1 сентября в Нижнем Тагиле проходит празднование Дня знаний. У первоклассников и выпускных классов намечены торжественные линейки.

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