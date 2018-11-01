Мать подростка из Каменска-Уральского обвинила начальника местной полиции в клевете

Жительница Каменска-Уральского требует провести проверку в отношении полковника местной полиции и начальника райотдела Сергея Тананыхина. Она считает, что полицейский виновен в распространении клеветы о 17-летнем сыне женщины.

Тананыхин сообщил в средствах массовой информации, что мой сын 13 раз привлекался к уголовной ответственности по 12 статьям Уголовного Кодекса, таким как кражи, грабежи, побои, поджоги, что не соответствует действительности,указано в заявлении, которое было направлено в Следственный комитет России.

Юрист, представляющий интересы семьи, заявил журналистам, что подросток действительно привлекался к ответственности, но совсем не 13 раз по тому количеству статей УК РФ, о которых заявил начальник местного райотдела. Как сообщает URA.ru, заявление о возбуждении уголовного дела было направлено в адрес начальника свердловского управления Следственного комитета Михаила Богинского 30 октября.

Если такое обращение гражданкой направлено, оно будет рассмотрено в установленном законом порядке и заявительнице будет дан ответ,сообщили в пресс-службе СУ СКР области.