Тагильские спасатели провели учения в пожарной части №36

Тагильские спасатели провели учения на базе поисково-спасательной службы по вводным: сбор личного состава по сигналу, выезд на ЧС, связанную с выбросом хлора, сбор к выезду ликвидации последствий ЧС дополнительного звена службы и подготовка поисковой группы для проведения поиска пострадавшего в лесу и развертывание полевого лагеря.

На базе пожарной части №36 спасатели отработали действия в условиях сильного задымления в непригодной для дыхания среде, при эвакуации пострадавших из здания. В учениях задействовали весь личный состав службы.