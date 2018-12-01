Свердловский телеграм-блогер Устинов арестован по подозрению в мошенничестве

1 декабря в Верх-Исетском районном суде было вынесено решение о заключении Устинова под стражу до 25 января, пока идет следствие. Судья обосновала свое решение тем, что «нет гарантий, что Устинов не скроется и не окажет давления на свидетелей».

По версии следствия, Устинов получил 1,75 млн от представителя компании «Вентпром» за удаление клеветнического материала с одного из своих сайтов.

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