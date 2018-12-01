Свердловский телеграм-блогер Устинов арестован по подозрению в мошенничестве
Сегодня, 18:42ОбществоФото: Е1.ru
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Владелец телеграм-каналов Александр Устинов заключен под стражу до 25 января. Он подозревается в мошенничестве в крупном размере.
Сюжеты: Екатеринбург
1 декабря в Верх-Исетском районном суде было вынесено решение о заключении Устинова под стражу до 25 января, пока идет следствие. Судья обосновала свое решение тем, что «нет гарантий, что Устинов не скроется и не окажет давления на свидетелей».
По версии следствия, Устинов получил 1,75 млн от представителя компании «Вентпром» за удаление клеветнического материала с одного из своих сайтов.
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Видео: Е1.ru
Обвинитель сообщил, что во время задержания Александр Устинов предпринял попытку к бедству, а затем пытался разгрызть флешку с доказательствами. Сам блогер все отрицает, утверждая, что его подставили, информирует Е1.ru.
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