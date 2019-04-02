Ольга Глацких получила должность замдиректора ДИВС

Информацию о том, что получила новую должность сама экс-глава департамента по молодежной политике и спорту Свердловской области не подтвердила. Однако, как сообщают источники интернет-издания, девушка в дальнейшем может занять пост главы «Дворца игровых видов спорта-Уралочка».