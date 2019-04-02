Ольга Глацких получила должность замдиректора ДИВС

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Ольга Глацких устроилась на новую бюджетную должность - замдиректора ДИВС Уралочка, пишет интернет-издание ZNAK.
Сюжеты: Екатеринбург
Информацию о том, что получила новую должность сама экс-глава департамента по молодежной политике и спорту Свердловской области не подтвердила. Однако, как сообщают источники интернет-издания, девушка в дальнейшем может занять пост главы «Дворца игровых видов спорта-Уралочка».
В самом ДИВСе сообщили, что Ольга Глацких устроилась к ним на работу на должность заместителя директора.
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