РЭО: почти половина ТКО была направлена на переработку в апреле

Как сообщает vedomosti.ru со ссылкой на гендиректора ППК “РЭО” Дениса Буцаева, компанией проводится регулярный сбор данных от регионов, какие объемы ТКО там уходят в обработку, а какие утилизируются. В апреле эти показатели в России составили 48,1 и 11,4 процента соответственно. «Доля направленных на захоронение ТКО составила 79,2 процента»,- уточнил он.
В РЭО составили список регионов, которым не удалось в апреле выполнить план, предусматривающий направление ТКО на утилизацию и обработку. А также где доля таковых ТКО является минимальной.
По сданным заместителя гендиректора по региональному развитию и инфраструктуре ПЭО Евгения Карелова, минимальная доля утилизации и обработки ТКО зафиксирована в Алтайском и Забайкальском краях, Карелии, Северной Осетии - Алании, Амурской области. План по утилизации ТКО не удалось выполнить в Чукотском автономном округе и Новгородской области. По обработке не достигнуты плановые показатели в Республике Коми.
Как говорят ранее представленные РЭО данные, в феврале на обработку (сортировку) ушло 46,2 процента ТКО в РФ.