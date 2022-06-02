РЭО: почти половина ТКО была направлена на переработку в апреле

Российским экологическим оператором (РЭО) объявлено о подведении итогов работы за апрель при выполнении мероприятий, которые предусматривает федеральный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами». Обработано за месяц было 48,1 процента ТКО, 11,4 процента было утилизировано.

Как сообщает vedomosti.ru со ссылкой на гендиректора ППК “РЭО” Дениса Буцаева, компанией проводится регулярный сбор данных от регионов, какие объемы ТКО там уходят в обработку, а какие утилизируются. В апреле эти показатели в России составили 48,1 и 11,4 процента соответственно. «Доля направленных на захоронение ТКО составила 79,2 процента»,- уточнил он. В РЭО составили список регионов, которым не удалось в апреле выполнить план, предусматривающий направление ТКО на утилизацию и обработку. А также где доля таковых ТКО является минимальной. По сданным заместителя гендиректора по региональному развитию и инфраструктуре ПЭО Евгения Карелова, минимальная доля утилизации и обработки ТКО зафиксирована в Алтайском и Забайкальском краях, Карелии, Северной Осетии - Алании, Амурской области. План по утилизации ТКО не удалось выполнить в Чукотском автономном округе и Новгородской области. По обработке не достигнуты плановые показатели в Республике Коми. Как говорят ранее представленные РЭО данные, в феврале на обработку (сортировку) ушло 46,2 процента ТКО в РФ.

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