В создании экскурсии и аудиогида по Уралмашу могут участвовать екатеринбуржцы

МТС и Екатеринбургская академия современного искусства приглашает свердловчан поучаствовать в создании экскурсии и аудиогида по Уралмашу.
Для участия в работе необходимо отправить на сайт ИА «Моменты» свои воспоминания, связанные с жизнью данного района в 60-70-х годах прошлого века, сообщает пресс-служба МТС.
Лучшие истории литературно обработают и включат в путеводитель под названием «Городские легенды. Уралмаш». Он будет создан в рамках серии аудиогидов МТС. Аудиогид будет доступен для свободного скачивания и онлайн-использования на платформе МТС Live.
Создание аудиогидов для самостоятельных экскурсий по городам России стало доброй традицией в МТС. Нами уже были созданы популярные аудиогиды по екатеринбургскому зоопарку, необычный маршрут по центру города. Прошлой весной появился маршрут, посвященный 35-летия Свердловского рок-клуба,сказал глава филиала МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.
В том числе аудиогид расскажет про уральский завод тяжелого машиностроения — УЗТМ.
Помимо МТС Live, путеводитель «Городские легенды. Уралмаш» уже в июне можно будет найти на платформе аудио путеводителей izi.travel и в приложении WeGoTrip.