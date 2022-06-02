В создании экскурсии и аудиогида по Уралмашу могут участвовать екатеринбуржцы

В создании экскурсии и аудиогида по Уралмашу могут участвовать екатеринбуржцы
В создании экскурсии и аудиогида по Уралмашу могут участвовать екатеринбуржцы
Сегодня, 14:47ОбществоФото: 1MI
Для жителей Свердловской области МТС создаст аудиогид по Уралмашу. Он будет доступен для свободного скачивания.

МТС и Екатеринбургская академия современного искусства приглашает свердловчан поучаствовать в создании экскурсии и аудиогида по Уралмашу.

Для участия в работе необходимо отправить на сайт ИА «Моменты» свои воспоминания, связанные с жизнью данного района в 60-70-х годах прошлого века, сообщает пресс-служба МТС.

Лучшие истории литературно обработают и включат в путеводитель под названием «Городские легенды. Уралмаш». Он будет создан в рамках серии аудиогидов МТС. Аудиогид будет доступен для свободного скачивания и онлайн-использования на платформе МТС Live.

Создание аудиогидов для самостоятельных экскурсий по городам России стало доброй традицией в МТС. Нами уже были созданы популярные аудиогиды по екатеринбургскому зоопарку, необычный маршрут по центру города. Прошлой весной появился маршрут, посвященный 35-летия Свердловского рок-клуба,сказал глава филиала МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.

В том числе аудиогид расскажет про уральский завод тяжелого машиностроения — УЗТМ.

Помимо МТС Live, путеводитель «Городские легенды. Уралмаш» уже в июне можно будет найти на платформе аудио путеводителей izi.travel и в приложении WeGoTrip.

Сюжеты:
Новости УрФО
УралмашэкскурсияМТСЕкатеринбург#2
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