Летняя Универсиада-2023 пройдет в Екатеринбурге

Заявка была презентована сегодня в Неаполе. Перед экспертным советом выступил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Глава региона подчеркнул, что у города впереди большой фронт работы.

К этой работе мы готовы. Ведь новая инфраструктура, логистика и технологии станут главным наследием Универсиады и будут служить людям, прежде всего,сказал губернатор.