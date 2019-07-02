Летняя Универсиада-2023 пройдет в Екатеринбурге

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Екатеринбург выиграл право проведения Универсиады-2023, решение принято исполкомом Международной федерации студенческого спорта, сообщает ТАСС.
Сюжеты: Екатеринбург
Заявка была презентована сегодня в Неаполе. Перед экспертным советом выступил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Глава региона подчеркнул, что у города впереди большой фронт работы.
Столице Урала предстоит наладить инфраструктуру, в планах — строительство Дворца водных видов спорта, легкоатлетического стадиона. Подготовка к масштабному событию даст импульс экономическому развитию региона, повысит туристический потенциал.
К этой работе мы готовы. Ведь новая инфраструктура, логистика и технологии станут главным наследием Универсиады и будут служить людям, прежде всего,сказал губернатор.
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