Суд разрешил ходить на работу обвиняемой по уголовному делу первой замглавы МУГИСО

Суд разрешил ходить на работу обвиняемой по уголовному делу первой замглавы МУГИСО
Суд разрешил ходить на работу обвиняемой по уголовному делу первой замглавы МУГИСО
Сегодня, 15:14ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Суд принял решение снять первому заместителю министра по управлению госимуществом Свердловской области (МУГИСО) Елене Николаевой запрет на посещение ведомства. Об этом заявил ее адвокат.

Она отметила, что также суд снял с чиновницы ряд других запретов, которые были установлены Кировским районном судом Екатеринбурга, сообщает Znak. Адвокат считает решение суда справедливым, поскольку обвинение, предъявленное Елене Николаевой, «не совсем корректно».

Ей вменяется то, что она подписала документы, которые она обязана была подписать. Это ее прямые должностные обязанности. Она не распоряжалась каким-либо имуществом,отметила адвокат.

Она заявила, что чиновнице вменяются три эпизода по статье «Злоупотребление должностными полномочиями» и один эпизод по стать «Присвоение или растрата».

Напомним, ранее арест Елены Николаевой был связан со следственными действиями по уголовному делу бывшего главы министерства Алексея Пьянкова. Чиновника обвиняли во взяточничестве и ряде других преступлений. Сначала фигуранты дела были арестованы, однако позже их освободили из-под стражи. Экс-министр также был освобожден под залог.

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