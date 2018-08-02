Сбежавший из свердловского тубдиспансера подросток разыскивается на Урале

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Екатеринбурге силы полиции брошены на поиски 16-летнего Александра Рудковского. Мальчик ушел из областного противотуберкулезного диспансера и до сих пор не выходил на связь.
Сюжеты: ЕкатеринбургИсточник: Европейско-Азиатские Новости
Подросток состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних. Ранее он неоднократно уходил из дома.
Александр Рудковский был одет в бело-синюю рубашку «в клеточку», в спортивные синие штаны и черные туфли. Его рост составляет 150 см, худощавой комплекции, волосы – прямые светло-русые.
Всех, кто знает про местонахождение подростка, просят сообщать по телефонам: 8 343 356-42-06, 8 343 356-42-35 (44), 8 919 385-88-88 или 02, обращаются к свердловчанам в УМВД Екатеринбурга.
Материалы по теме
Свердловская областьпропал человекдиспансеризацияпропал ребенокПротивотуберкулезный диспансерЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей