Сбежавший из свердловского тубдиспансера подросток разыскивается на Урале

Подросток состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних. Ранее он неоднократно уходил из дома.

Александр Рудковский был одет в бело-синюю рубашку «в клеточку», в спортивные синие штаны и черные туфли. Его рост составляет 150 см, худощавой комплекции, волосы – прямые светло-русые.