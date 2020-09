В Екатеринбурге коллекторы угрожают девушке забрать ребенка за долг по микрокредиту

В Екатеринбурге коллекторы угрожают девушке, что заберут ее ребенка из-за долга по займу, который она взяла в компании, специализирующейся на микрозаймах, сообщает E1.

Девушка взяла в долг 14 тысяч рублей, чтобы заплатить за квартиру, но вернуть средства не смогла. Она рассказала, что около 1,5 месяцев назад она взяла займ на 15 тысяч рублей, однако на карту ей поступило только 14 тысяч рублей. С первого же дня началось начисление процентов. На данный момент сумма долга составляет 25 тысяч рублей. Мне нужно было заплатить за съемную квартиру. Уже спустя неделю мне начали звонить, спрашивать про долг. Я сказала, что верну, когда будет возможность. Потом начали поступать угрозы: мы заберем у тебя ребенка в какой-то аул, что отдадут меня в рабы, что родственники мои будут страдать. Начали писать моим родственникам, что они пойдут за мной паровозом, рассказала девушка. Согласно договору, девушка должна была вернуть долг через 21 день. Однако коллекторы не стали ждать. Пока девушка не решила, что делать дальше — вернуть средства возможности нет, в полицию она не обращалась. Ранее в Екатеринбурге коллекторы угрожали персоналу городской больницы № 23. Медсестра взяла займ в размере 30 тысяч рублей. Женщина уверяла, что все погашено, но только с запозданием. За это время долг был продан коллекторскому агентству «Феникс». Сотрудник организации начал звонить начальству отделения реанимации. Сначала он шантажировал старшую медсестру, но потом добрался до заведующего. Мужчина угрожал, что доберется до семей медиков. Также ругательства получала и сама заемщица. В результате медики обратились с жалобой к судебным приставам. Коллекторское агенство в итоге было оштрафовано на 100 тысяч рублей.

