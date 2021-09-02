Проспавший линейку учитель и избиение у бара. Итоги дня в Свердловской области

Молодой педагог из школы № 100 в Нижнем Тагиле проспал классный час 1 сентября. Это был его первый рабочий день классным руководителем 2А класса. По словам родителей, его потеряли не только дети, но и администрация учебного заведения. Сам учитель пояснил, что до раннего утра готовился к предстоящему мероприятию, а потом так крепко заснул, что не услышал ни заведенных будильников, ни звонков на телефон. Директор школы Дмитрий Язовских пояснил, что пока педагог не уволен, вопрос о его дальнейшей работе будет решаться на специальной комиссии.