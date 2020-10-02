Два работника свердловского правительства испытали вакцину от COVID-19

Два работника свердловского правительства испытали вакцину от COVID-19

Сегодня, 08:30ОбществоPhoto: pixabay.com
Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков, а также министр здравоохранения Андрей Карлов привились от коронавируса, сообщает «Областная газета».

На сегодняшний день в Свердловской области вакцину испытали уже почти 30 человек, все они чувствуют себя хорошо. Почти все добровольцы являются медиками.

Пробная партия вакцины от COVID-19 была направлена в регионы Российской Федерации 12 сентября. Свердловская область получила первую партию 21 сентября. До конца года в регион должно поступить около четырех тысяч доз препарата.

Напомним, недавно Креков расскзал, что вакцина широко используется по всей России, в Москве прививку от COVID-19 сделали более 40 тысяч жителей. Он выразил желание привиться сам.

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