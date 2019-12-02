В Екатеринбурге коллекторов оштрафовали за вымогательство долгов умершего человека

Он обратился в службу судебных приставов с жалобой на обращения коллекторов. У него долгов нет, но между умершей женой и банком был заключен кредитный договор.

В декабре 2018 года мужчине стали поступать звонки от сотрудников ООО «Национальная служба взыскания» с требованием погасить просроченную задолженность. Он говорил, что жена скончалась, но коллекторы продолжили свою деятельность.

Так как мужчина не является созаемщиком или поручителем, то долг с него требовать не должны были.

Как рассказали в службе судебных приставов, взыскание осуществлялось с нарушением законодательства. Звонки совершались более двух раз в неделю, смс-сообщения поступали со скрытых номеров. Кроме того, должник не давал согласия на взаимодействие третьим лицом и само оно его не давало.