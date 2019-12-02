В Нижнем Тагиле начала работу горячая линия качества новогодних подарков

Работать линия будет со второго по 21 декабря.

Представители Управления Роспотребнадзора и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» будут проводить консультации в будние дни с 9:00 до 17:00.

Также отмечается, что для составления претензий и исковых заявлений в адрес продавцов свердловчане могут обратиться в консультационные пункты.

Обратиться за консультацией можно по телефонам:

+7 (3435) 47-64-10

+7 (3435) 47-64-09

+7 (3435) 41-83-62