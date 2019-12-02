В Нижнем Тагиле начала работу горячая линия качества новогодних подарков
Сегодня, 11:00ОбществоФото: pixabay.com
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В Нижнем Тагиле начала работу горячая линия, позвонив на которую, граждане могут задать вопросы о качестве и безопасности новогодних товаров, детской одежды, обуви игрушек и детского питания, сообщается на сайте Управления Роспотребнадзора по региону.
Сюжеты: Нижний Тагил
Работать линия будет со второго по 21 декабря.
Представители Управления Роспотребнадзора и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» будут проводить консультации в будние дни с 9:00 до 17:00.
Также отмечается, что для составления претензий и исковых заявлений в адрес продавцов свердловчане могут обратиться в консультационные пункты.
Обратиться за консультацией можно по телефонам:
- +7 (3435) 47-64-10
- +7 (3435) 47-64-09
- +7 (3435) 41-83-62
Кроме того, задать свои вопросы можно по телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора по телефону 8 800 5554943 (звонок бесплатный). Операторы работают круглосуточно, дают первичную консультацию, а также перенаправляют в нужный орган.
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