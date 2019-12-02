В Нижнем Тагиле пройдет конкурс на лучший двор

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В Нижнем Тагиле, в преддверии новогодних праздников, пройдет конкурс «Лучший двор, дом, подъезд», сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
Сюжеты: Нижний Тагил
По итогам конкурса будут определены три лучших двора многоквартирных домов. Звание будет присвоено сроком на один год.
Согласно правилам конкурса, победители получат денежную премию, дипломы от администрации города, а также специальные таблички для размещения на объектах.
Заявки принимаются в районных администрациях по месту жительства до 15 декабря. Победители будут определены до 24 декабря.
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