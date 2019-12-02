Врачи ОДКБ в Свердловской области просят помощи у Куйвашева из-за низких зарплат

Медики заявляют, что руководство ОДКБ не соблюдает майские указы президента России Владимира Путина. Согласно им, еще в 2018 году зарплата врачей должна была составить 200% от средней по региону, а медсестер — 100%. Однако по словам работников больницы, врачи получают в районе 24 тысяч рублей в месяц, младший медперсонал — 13 тысяч рублей, зарплата медсестер — порядка 20 тысяч рублей. Есть стимулирующие выплаты, но механизм их распределения медикам неясен.

При этом стимулирующий фонд для отделения — общий, а критерии, определяющие размер фонда для каждого конкретного отделения, нам неизвестны и непрозрачны, локальные нормативные акты отсутствуют, размеры выделенных на отделение средств меняются произвольно по усмотрению администрации, по сути, сотрудников ставят перед фактом — сколько дали, столько дали,говорят врачи.

Всего за помощью к Куйвашеву обратились 113 работников медучреждения. По их словам, перед этим они разговаривали с руководством ОДКБ. Там сослались на проблемы с финансированием в связи с не окупаемостью услуг по госзаказу и услуг, оплачиваемых ТФОМС.

В пресс-службе регионального Минздрава заявили, что информация от медиков будет проверена.