В Нижнем Тагиле для «Светлого города» вырубят 34 кубических метра деревьев
31 января на официальном сайте администрации Нижнего Тагила опубликовали постановление о вырубке растительности для строительства линии освещения.
Вырубка идёт с прошлого года. Строится линия освещения, ведущая к санаторию Руш, вдоль старой Серовской дороги, рассказала TagilCity.ru специалист отдела экологии и природопользования Юлия Мелькова.
Сотрудница добавила, что вырубаются деревья, попадающие в охранную зону, где протягиваются провода. По словам Юлии Мельковой, в 2019 году было вырублено 50 кубических метров растений. В этом году подрядчик компания «Швабе-Урал» доделывает работы в соответствии к контрактом от 2014 года по «Светлому городу».
Напомним, в ноябре 2019 года при выполнении монтажных работ сотрудники повредили десятки деревьев и кустарников на улицах Горошникова, Заводская, Пархоменко и на проспектах Ленина и Строителей без уведомления об этом администрации. По итогам проверки Природоохранная прокуратура Нижнего Тагила вынесла компании «Швабе-Урал» представление об устранении нарушений.