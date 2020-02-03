В Нижнем Тагиле для «Светлого города» вырубят 34 кубических метра деревьев

Вырубка идёт с прошлого года. Строится линия освещения, ведущая к санаторию Руш, вдоль старой Серовской дороги, рассказала TagilCity.ru специалист отдела экологии и природопользования Юлия Мелькова.

Сотрудница добавила, что вырубаются деревья, попадающие в охранную зону, где протягиваются провода. По словам Юлии Мельковой, в 2019 году было вырублено 50 кубических метров растений. В этом году подрядчик компания «Швабе-Урал» доделывает работы в соответствии к контрактом от 2014 года по «Светлому городу».