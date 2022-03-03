Корпорация МСП и предприниматели попросили регионы снять часть ковидных ограничений

Глава Корпорации МСП Александр Исаевич обращается к властям регионов, призывая их оперативно отменять антиковидные меры — в случаях, если позволяет эпидемиологическая ситуация. Он призывает правительство субъектов РФ оказать содействие малому и среднему бизнесу, который пострадает от введения западных санкций. На данный момент Правительство РФ уже приступило к разработке новых мер поддержки предпринимателей. Исаевич призывает власти принимать решительные меры уже сейчас, чтобы действовать на опережение. Глава корпорации отмечает, что многие субъекты РФ уже пошли навстречу бизнесу и начали смягчать ограничения. В первую очередь Исаевич призывает отменить пропускную систему по QR-кодам при входе в торговые и развлекательные центры.