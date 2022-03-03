Корпорация МСП и предприниматели попросили регионы снять часть ковидных ограничений

Как сообщает tass.ru со ссылкой на пресс-службу Корпорации МСП, на данный момент система пропусков по QR-кодам упразднена в более чем 40 субъектах РФ.
Глава Корпорации МСП Александр Исаевич обращается к властям регионов, призывая их оперативно отменять антиковидные меры — в случаях, если позволяет эпидемиологическая ситуация. Он призывает правительство субъектов РФ оказать содействие малому и среднему бизнесу, который пострадает от введения западных санкций. На данный момент Правительство РФ уже приступило к разработке новых мер поддержки предпринимателей. Исаевич призывает власти принимать решительные меры уже сейчас, чтобы действовать на опережение. Глава корпорации отмечает, что многие субъекты РФ уже пошли навстречу бизнесу и начали смягчать ограничения. В первую очередь Исаевич призывает отменить пропускную систему по QR-кодам при входе в торговые и развлекательные центры.
К наступлению весны свыше 40 субъектов РФ, включая Алтайский край, Татарстан, Башкирию, Саратовскую, Нижегородскую, Орловскую области, упразднили пропускную систему по QR-кодам. Также стало известно, что в ряде регионов отменено требование по соблюдению социальной дистанции в заведениях общепита, культурных и развлекательных заведениях. В ряде субъектов было объявлено о прекращении действия запрета на работу в ночное время развлекательным заведениям, кафе и ресторанам.
В Москве с 3 марта отменяется использование QR-кодов в общественных местах. Возвращается свободный доступ во все заведения общепита, театры, музеи, также свободно можно будет посещать развлекательные, образовательные, культурные и спортивные мероприятия. В столичной мэрии подтвердили, что в скором времени кружки и секции для детей начнут работать без ограничений. Домашний режим для жителей Москвы старше 60 лет теперь носит не обязательный, а рекомендательный характер.
Власти Северной столицы также отменят ряд ограничений с 4 марта. Теперь в Петербурге можно посещать без QR-кода санатории и гостиницы, заведения общепита, музеи, театры, концертные площадки и кинозалы, спортивные мероприятия и оздоровительные занятия.
В Оренбургской области и Алтайском крае упразднили ограничения по заполняемости зрительных залов. На Чукотке вновь заработали ночные клубы, в Тульской области открылись детские игровые комнаты и фуд-корты.