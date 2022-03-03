Модульбанк принял решение ввести депозиты для бизнеса под 22%

Модульбанк запускает новые меры поддержки малого и среднего бизнеса. Теперь предприниматели могут воспользоваться депозитом под 22% годовых, включая короткие трехдневные вклады. Кроме того, разница между курсами продажи и покупки валют не превысит 1%.

В среду, 2 марта, Модульбанк обеспечил доступ к депозитам всем своим клиентам, хотя ранее ими могли воспользоваться только владельцы бизнеса с премиальным пакетом ModulBlack, и повысил ставки. Депозит “Овервикенд” будет действовать в течение трех дней – с пятницы по понедельник – по ставке 22% годовых. Нижний порог оформления депозита – 100 тысяч рублей. Депозит на 30 дней можно оформить по ставке 20% годовых на сумму от 50 тысяч рублей, пишет newsnn.ru. В числе приоритетных мер поддержки – минимальный валютный спред. Такая опция будет крайне полезна предпринимателям, которые получают доход в валюте и согласно новым правилам обязаны продавать 80% валютной выручки в день поступления по текущему курсу. Банк ориентируется на биржевой курс, поэтому обмен ведется в часы работы биржи. Разница между курсами покупки и продажи теперь будет варьироваться от 0,4% до 1%. Помимо этого, Модульбанк вводит 20% надбавку к заработной плате каждого сотрудника, в том числе дочерних организаций. Надбавка действует с марта. Во всех отделениях банка сейчас трудится свыше тысячи человек. Также Модульбанк заявил о том, что не планирует пересматривать ставки по кредитным продуктам: ни по выданным займам, ни и в перспективе. Кредит для владельцев бизнеса под залог недвижимости выдается по ставке от 7,9% годовых, а займы на закупку товара для работающих в маркетплейсах предпринимателей – под 6,5%. Член правления Модульбанка Павел Семенов обращает внимание на то, что сейчас обстановка в России и мире меняется стремительно. Шквал негативных новостей вызывает тревогу из-за введения новых санкций и внутренних законодательных инициатив. При этом серверы Модульбанка попали под прицельные DDоS-атаки. Но даже в таких условиях специалисты банка в штатном режиме трудятся над разработкой новых мер поддержки предпринимателей. В конце февраля Модульбанк ускорил открытие расчетных счетов в валюте. Теперь открыть такой счет можно в режиме онлайн за один час. Банк продолжает в стандартном режиме вести внутрироссийские и внешние операции в валютах, в том числе в долларах и евро, а также обслуживать бизнес-карты, обеспечивая оперативные и удобные расчеты с иностранными партнерами и конвертацию.

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