На Урале суд отказался арестовывать брата экс-резидента из Comedy Club Незлобина
Полевской городской суд отказался в качестве меры пресечения назначать домашний арест для начальника управления культуры города Максима Незлобина, который является братом экс-резидента Comedy Club Александра Незлобина, сообщает Znak.
Вместо этого суд запретил Незлобину совершать определенные действия. В частности, ему запрещается покидать пределы жилья с 20:00 до 8:00, а также общаться со свидетелями и другими участниками уголовного дела, отправлять и получать почту или телеграммы, пользоваться телефоном и интернетом. Исключением являются случаи общения с контролирующими органами по уголовному делу, вызов скорой помощи или неотложки, а также экстренных служб. О каждом совершенном звонке подозреваемый должен сообщать правоохранителям. Мера пресечения будет действовать по 24 мая включительно.
Максиму Незлобину предъявлено обвинение по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в крупном размере»). Он был задержан после того, как в администрации Полевского прошел обыск. Его вели сотрудники Следственного комитета региона при поддержке Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Свердловской области. В результате была изъята документация, касающаяся деятельности управления культуры города.