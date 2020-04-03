На Урале суд отказался арестовывать брата экс-резидента из Comedy Club Незлобина

Вместо этого суд запретил Незлобину совершать определенные действия. В частности, ему запрещается покидать пределы жилья с 20:00 до 8:00, а также общаться со свидетелями и другими участниками уголовного дела, отправлять и получать почту или телеграммы, пользоваться телефоном и интернетом. Исключением являются случаи общения с контролирующими органами по уголовному делу, вызов скорой помощи или неотложки, а также экстренных служб. О каждом совершенном звонке подозреваемый должен сообщать правоохранителям. Мера пресечения будет действовать по 24 мая включительно.