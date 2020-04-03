В Свердловской области задержан брат юмориста из Comedy Club

Максим Незлобин работает начальником управления культуры мэрии Полевского. Сегодня, по словам источников издания, в администрации прошел обыск, после которого силовики увезли Максима Незлобина.

Напомним, в декабре прошлого года произошло нападение на чиновницу, работающую в администрации в одном управлении с Максимом Незлобиным. Инцидент случился в здании мэрии.