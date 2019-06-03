Обвиняемый в убийстве тагильского хоккеиста Чумарина получил 13 лет колонии
3 июня в зале заседаний Ленинского районного суда огласили приговор Самату Хазипову, обвиняемому в убийстве хоккеиста Александра Чумарина. Судья назначил ему 13 лет колонии особого режима.
Ранее на суде Хазипов заявлял, что чистосердечное признание из него выбили сотрудники полиции. Сам осужденный уверен, что настоящим убийцей является Гор Мхитарян — главный свидетель обвинения. По словам Хазипова, тот проломил хоккеисту грудную клетку, а тело выкинул в болоте на Валёгином бору.
Обвинение просило для Самата Хазипова 12,5 лет лишения свободы. В итоге за убийство подсудимый получил 12 лет с учетом смягчающих обстоятельств (двое детей и хроническая болезнь), еще год Хазипов проведет в колонии особого режима за ранее совершенную кражу.
Напомним, по версии следствия, Самат Хазипов ударил ножом хоккеиста после ссоры в кафе «Девичья башня» 2 июля 2017 года. От этого удара Александр Чумарин скончался. Подсудимый вместе с Мхитаряном погрузили хоккеиста в машину, а затем скинули в карьер. Тела Чумарина до сих пор не нашли — поисками занимались не только силовики, но и волонтёры. Обследовались дно Нижнетагильского пруда и карьера шахты «Магнетитовая».