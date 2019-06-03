Обвиняемый в убийстве тагильского хоккеиста Чумарина получил 13 лет колонии

Ранее на суде Хазипов заявлял, что чистосердечное признание из него выбили сотрудники полиции. Сам осужденный уверен, что настоящим убийцей является Гор Мхитарян — главный свидетель обвинения. По словам Хазипова, тот проломил хоккеисту грудную клетку, а тело выкинул в болоте на Валёгином бору.

Обвинение просило для Самата Хазипова 12,5 лет лишения свободы. В итоге за убийство подсудимый получил 12 лет с учетом смягчающих обстоятельств (двое детей и хроническая болезнь), еще год Хазипов проведет в колонии особого режима за ранее совершенную кражу.

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