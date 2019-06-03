Свердловчанин лишился Mitsubishi Grandis из-за долга по алиментам
В Свердловской области в рамках мероприятия «Судебные приставы — детям» было арестовано имущество жителя Заречного из-за долга по алиментам в размере 680 тысяч рублей, сообщает УФССП по региону.
По решению суда гражданин должен был выплачивать на содержание ребенка четверть своего дохода ежемесячно, однако он уклонялся от исполнения родительских обязанностей. В результате чего образовался долг в размере 680 тысяч рублей.
Судебными приставами в ходе мероприятия по выявлению должников был наложен арест на автомобиль Mitsubishi Grandis и сотовый телефон Honor. Мужчине было запрещено пользоваться транспортным средством. Однако он нарушил требование, что влечет за собой наложение административного штрафа. Теперь ему придется заплатить 2,5 тысячи рублей штрафа.
В случае непогашения задолженности, иномарка и мобильный телефон будут выставлены на продажу.
Ранее сообщалось, что житель Екатеринбурга лишился иномарки из-за долга по алиментам, машина была передана на ответственное хранение бывшей супруге.