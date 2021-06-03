«В рабстве у „Яндекса“»: блогеры в Дзене пожаловались на ошибочный аванс от системы

«В рабстве у „Яндекса“»: блогеры в Дзене пожаловались на ошибочный аванс от системы
«В рабстве у „Яндекса“»: блогеры в Дзене пожаловались на ошибочный аванс от системы
Сегодня, 10:00ОбществоФото: pixabay.com
Екатеринбургский блогер, работающий с платформой «Дзен» рассказал, как его и других пользователей обвинили в незаконном обогащении.

В конфликт с интернет-платформой «Яндекса» вступил автор канала «Киноамнезия» в «Дзене» Виталий Халевин из Екатеринбурга. По его словам, на своем канале он зарабатывает около 30 тысяч рублей в месяц. Но однажды на его счет поступила крупная сумма, а спустя пять часов мужчину и несколько других блогеров обвинил в незаконном обогащении.

В апреле в «Дзене» появились прямые эфиры, которые обещали дополнительно оплачивать. У меня было несколько успешных видео, а сегодня утром пришло около 30 тысяч лишних. Сначала подумал, что это какая-то ошибка, баланс не менялся три часа, тогда я решил, что получил хорошую оплату за прямые эфиры и вывел деньги, рассказал Виталий Е1.

Позже менеджеры платформы сообщили блогерам, что деньги были начислены по ошибке.

Вернуть деньги платформе невозможно, их теперь придется отработать.

Мы оказались фактически в рабстве у «Яндекса». Я сумею погасить долг за месяц, но авторы-новички потратят гораздо больше времени. Если бы хоть кто-то предупредил о сбое, мы бы просто не выводили деньги. А теперь нас обвинили в неосновательном обогащении, отметил собеседник.

Как сообщили представители «Дзен», в подобной ситуации оказались 15 блогеров. Единственный способ для них вернуть деньги — продолжать монетизировать свой канал.

Напомним, актер из Екатеринбурга стал «священником-битбоксером» и покорил TikTok.

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