«Демидовский маршрут» по Свердловской области получил статус национального

«Демидовский маршрут», проходящий по местам династии региона, получил статус национального. Такое решение принял экспертный совет при Ростуризме.
По данным департамента информационной политики, маршрут длительностью три дня пройдет по территории Екатеринбурга, Невьянска, Верхних Таволог и Нижнего Тагила. Его протяженность - 329 км.
По информации главы департамента по развитию туризма региона Эльмиры Тукановой, маршрут разрабатывали два года. Данный маршрут автобусный, но в будущем он может стать железнодорожным.
Регион может претендовать на дополнительное финансирование на создание инфраструктуры для таких маршрутов,сказала Эльмира Туканова.
Напомним, что продажа билетов уже началась. Первая поездка запланирована на 10-12 июня.