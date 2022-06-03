Ремонт Ленинградского проспекта в Нижнем Тагиле планируется окончить к 1 сентября

Ремонт Ленинградского проспекта в Нижнем Тагиле планируется окончить к 1 сентября
Ремонт Ленинградского проспекта в Нижнем Тагиле планируется окончить к 1 сентября
Сегодня, 15:05ОбществоФото: TagilCity.ru
Все работы по реконструкции Ленинградского проспекта планируется завершить до 1 сентября 2022 года. Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев проинспектировал ход ремонта.

Это самая большая дорога, которая ремонтируется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2022 году в Нижнем Тагиле. Работы разбиты на два этапа, общая стоимость составляет порядка 187 миллионов рублей.

На сегодняшний день уже демонтирована поверхность тротуаров почти вдоль всей дороги, их протяженность составляет более 2,6 тысячи метров. Строители укладывают поребрики, в ближайшее время начнем монтировать тротуарную плитку, рассказал директор «УБТ-сервис» Гаджи Абдулов.

Фото:TagilCity.ru

На самом дорожном полотне ведутся работы по замене бортового камня, поверхность дороги строители пока не вскрывали, чтобы водителям было удобнее передвигаться. Фрезеровка начнется, кода будут укладывать асфальт. К этому времени работы, проводимые «Горэнерго», должны быть завершены. Запустить дорогу в эксплуатацию планируется до конца августа.

Фото:TagilCity.ru

Проект очень серьезный и нужный. Ремонтируется не только дорожное полотно, но и тротуары. В некоторых местах их вообще не было. Тротуары уложат красивой плиткой, которая будет сочетаться по цвету с плиткой на проспекте Дзержинского, рассказал Владислав Пинаев.

По четной стороне Ленинградского проспекта появится новый удобный широкий тротуар, это будет хорошая благоустроенная территория.

Фото:TagilCity.ru

Напомним, ремонт Ленинградского проспекта от улицы Юности до проспекта Дзержинского в Нижнем Тагилев начался в мае. Строители заасфальтируют проезжую часть и тротуары, установят новые остановочные комплексы, обустроят газоны.

Сюжеты:
Нижний ТагилЭксклюзив
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