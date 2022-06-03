Ремонт Ленинградского проспекта в Нижнем Тагиле планируется окончить к 1 сентября

Проект очень серьезный и нужный. Ремонтируется не только дорожное полотно, но и тротуары. В некоторых местах их вообще не было. Тротуары уложат красивой плиткой, которая будет сочетаться по цвету с плиткой на проспекте Дзержинского, рассказал Владислав Пинаев.