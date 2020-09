«Новые заплатки на старые штаны». Что делать с протекающими крышами тагильских домов

Это лето в Нижнем Тагиле стало одним из самых дождливых за последнее время. Если раньше город на прочность испытывали ураганы, то теперь пришла очередь другой стихии. Нижний Тагил попал в федеральную повестку, когда ливни смыли кусок асфальта. А вот еще одна проблема осталась почти незамеченной — протекающие крыши.

В период с конца июля и август соцсети заполнили жалобы тагильчан на ливень с потолка в квартирах. Заливало не только дома советской постройки, но и новостройки. Управляющим компаниям пришлось мобилизовать ресурсы, чтобы успевать по всем адресам. Но проблема не могла возникнуть за пару месяцев. Так в чем причина — брешь сразу во всех крышах или брешь в бюджете? И как решать проблему, если потоп произошел — в материале TagilCity.ru. Жалобы тагильчан Надежда Голованова живёт на Копровой, 6. Дом построен в 1978 году, ему требуется ремонт крыши, который жильцы уже давно выпрашивают у управляющей компании «ТагилСтрой». Проблема обостряется во время дождей. По словам Надежды, в этом году в её квартире настоящий потоп: течёт во всех трёх комнатах. Женщина боится, как бы не случилось трагедии, так как на промокающих стенах расположены розетки и провода. Крышу не ремонтировали много лет, мы около пять лет бились с УК, чтобы они заделали там дыры, так как каждый сезон одно и тоже. В этом году там, видимо, совсем всё прохудилось и стало течь сильнее. Мы ремонт в прошлом году только сделали, потолки натянули, обои поклеили. В итоге, всё как на фото — обои отошли, потолок провис, муж в нем дырку делал, чтобы не бомбанул. После публикации в социальных сетях к нам приходили представители УК, пофотографировали и ушли, никаких перемен не произошло, так и бегаем с тазиками, рассказывает Надежда Голованова. Квартира на Копровой, 6. Photo: Надежда Голованова Дом на Огнеупорной, 63, где проживает Ольга Шляпникова, находится под управлением этой же компании. Хозяева квартир также страдают от протекающей крыши. Жильцы бьют во все колокола — обращались в государственную жилищную инспекцию, прокуратуру, писали даже в администрацию президента, но воз и ныне там. Проблема решилась тем, что был проведён ремонт кровли. То есть, латание дыр очередное. Кровля нашего дома не менялась с года постройки (1956). Жителями нашего дома было составлено коллективное обращение во все инстанции. Ответ пока не получили, говорит Ольга Шляпникова. Квартира на Огнеупорной, 63. Photo: Ольга Шляпникова Дом на улице Булата Окуджавы, 7 практически новый, был сдан в эксплуатацию в 2014 году застройщиком «Магнитострой». Последствия дождливой погоды для дома стали особенно заметны этим летом. Жительница крайнего этажа новостройки жалуется на подтёки в подъезде и в своей квартире. По её словам, в туалете отпала вся отделка, также под угрозой сейчас натяжной потолок. Кроме того, женщина остерегается за работу лифта. Жительница говорит, что исправно оплачивает все счета, и недоумевает, почему за свои деньги не может получить ремонт жилья. Обслуживанием дома занимается УК «Стройсервис». Я как-то ходила пешком по своему подъезду, и вот эта протечка, она даже до девятого этажа. То есть там не чуть-чуть протекло, там конкретно подтёк с лужей. Это ненормально. С десятого на девятый — это два этажа насквозь,жалуется жительница дома на улице Булата Окуджавы. Дом на Булата Окуджавы, 7 Дом на Булата Окуджавы, 7 Video: жительница дома на Булата Окуджавы Комплексные проблемы Коммунальщики подтверждают, что в этом году произошел выплеск жалоб на протекающие крыши. Некоторые управляющие организации не успевают справляться с объемами. У нас заявок очень много, мы в процессе. Где-то 50% заявок мы все уже отработали. Завтра идем на повторное обследование вот этого дома (на Булата Окуджавы — прим. ред.). Подрядчиков, вроде как, нашли, со сметой уже определились. В ближайшее время начнем ремонтные работы, уверяет директор УК «СтройСервис» Эдуард Устинов. Очевидной проблемой является износ покрытия крыши. Капитального ремонта дома не видят десятилетиями. Кровля сделана в советское время, пришла в негодность. Работники обслуживающей организации по жалобам, по обращениям жителей, выходят и латают кровлю. Новые заплаты на старые штаны не спасают старые штаны. В одном месте залатают, течёт в другом, потому что все это старое. И, соответственно, приходят и оперативно по мере возможности выполняют местный ремонт. Местный ремонт достаточно часто не приносит желаемого результата, потому что протекать начинает рядом,говорит представитель УК «ТС» Сергей Калашников. Чтобы устранить проблему, требуется капитальный ремонт кровли. Такой ремонт через подрядчиков проводит Фонд капитального ремонта Свердловской области, куда жители платят деньги. А платежи по нескольку раз в год увеличиваются. На счетах управляющих компаний недостаточно средств, чтобы делать капремонты. Тем более такого объема домов. В некоторых случаях ремонт кровли не могут провести из-за недобросовестных жильцов. В частности, такая ситуация наблюдается в доме на улице Огнеупорной, где десять из шестнадцати квартир — должники, сообщает Сергей Калашников. Денег, которые они платят, не хватает на зарплату дворнику. О каком ремонте крыши может идти речь? В соответствии с лицензионными требованиями, которые они предъявляют к управляющей компании, мы ремонтируем крышу над этими квартирами. Есть еще техническая проблема. Тот шифер, из которого сделана их крыша, уже давно в стране не производится. Мы изыскиваем по чужим чердакам обломки этого шифера и пытаемся ремонтировать. То есть, здесь два вопроса. Первый — это технический, требуется полная замена кровли, чтобы можно было там что-то делать, и нормально люди могли жить. Второй вопрос — когда они вспомнят о том, что им иногда надо платить за квартиру, говорит мужчина. Получается, часть жильцов не платит за квартиру и вместе с остальными ждет качественной кровли. Страдают добросовестные жители, а выхода нет. К данной проблеме может подключиться жилищная инспекция или управление ЖКХ администрации города. Однако в обеих инстанциях получить комментарий не удалось. Есть ли решение? После обнаружения протечки необходимо сразу обратиться в управляющую компанию. Работники обслуживающей организации в рамках своих полномочий, функций и тех денежных средств, которые получают за содержание и текущий ремонт, выполнят местный ремонт кровли. Кроме того, можно ускорить процесс получения средств из Фонда капремонта. Для этого собственникам нужно провести собрание и принять решение о спец. счёте, чтобы они могли контролировать ту сумму денег, которая поступает в Фонд капитального ремонта. По мере накопления этих денег, а они достаточно давно уже платят, получается лет пять. Накопится сумма, которая позволит провести капитальный ремонт кровли, не дожидаясь общего капитального ремонта в доме,объясняет Сергей Калашников. С жалобой на протекающую крышу можно также обратиться в управление ЖКХ администрации города и Роспотребнадзор. Кроме того, можно взыскать компенсацию морального и материального вреда через суд. Юристы советуют сразу фиксировать повреждения, а также составлять акт. Например, в начале года тагильчанка получила по суду 78 тысяч рублей от УК «Жилищное коммунальное управление» за затопленную квартиру. Горожанка проживает на последнем этаже дома на улице Ильича, и при таянии снега её жилье топило. Еще одна горожанка в августе отсудила у управляющей компании 100 тысяч рублей компенсации за протекшую крышу. Жительницу дома на проспекте Вагоностроителей из-за ветхого состояния кровли периодически затапливало в период с 2013 по 2019 год. Пенсионерка обратилась в прокуратуру и затем в суд. Пока становится ясно, что болезнь «протекающие крыши» в Нижнем Тагиле никто не лечит. Снимают только симптомы — ставят заплатки. В большинстве случаев остается только ждать капремонта, а до этого времени жизнь может стать просто невыносимой. В домах 70-80-х годов постройки, коих в городе достаточно много, крыши текут уже давно, а капремонт запланирован лет через 20, а то и 30. Вот так вместе с дождем через дыры в крышах утекают нервы тагильчан и деньги из их карманов. Миллиарды и падающие потолки: кто делает капремонты в Свердловской области?

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter