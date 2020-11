Свердловские школы переведут на дистанционное образование после каникул. Об этом рассказал на брифинге вице-губернатор Павел Креков.

По его словам, каникулы привели к задержке роста больных коронавирусом, но пока незначительно. Сегодня было принято решение о том, что после каникул дети останутся на дистанте еще неделю. Креков отмечает, что в последнее время учителя стали одной из самых заболевающих категорий, поэтому важно и нужно разобщение взрослых. Напомним, в Нижнем Тагиле каникулы в школах начались досрочно, они продлятся до 9 ноября. Тагильских школьников отправят по домам из-за коронавируса

