Тагильские спортсмены стали победителями первенства Свердловской области по самбо
Сегодня, 14:09ОбществоФото: «Тагильский рабочий»
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Воспитанники спортивной школы «Тагилстрой» стали победителями первенства Свердловской области по самбо, сообщает «Тагильский рабочий».
Сюжеты: Нижний Тагил
Соревнование проходило между юношами и девушками в возрасте 17-18 лет.
Молдоголиева Валерия (в.к. 48 кг), Мельникова София (в.к. 56 кг) и Хасанова Екатерина (в.к. 52 кг) стали победителями соревнований.
Бронзовые награды завоевали Шашкина Екатерина (в.к. 52 кг), Майгуров Дмитрий (в.к. 56 кг), Ершов Никита (в.к. 60 кг), Савин Георгий (в.к. 75 кг), Каргаполов Николай (в.к. 74 кг), Алешин Илья (в.к. 74 кг).
Спортсменов подготовили тренеры: Радионов Е.С., Малыгин М.В., Пляшкун Н.В., Матвеев С. В. и Гориславский И.А.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей