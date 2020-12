В екатеринбургской школе нашли 90 литров ядовитого антисептика

В средней школе № 185 в Екатеринбурге обнаружено 90 литров ядовитого антисептика ANTISEPT’S, из-за которого погибли девять человек в Якутии.

В СКР Сысерткого района направлены материалы о находке, там возбуждено уголовное дело. Ядовитое вещество обнаружено в рамках операции по поиску мест, куда предприниматель Александр Калинин мог сбыть свою продукцию, не отвечающую требованиям безопасности,сообщил «Европейско-Азиатским новостям» источник в следственных органах. Напомним, в отношении Калинина было возбуждено уголовное дело за производство и сбыт продукции, которая не отвечает требованиям безопасности жизни потребителей (ч. 2 ст. 238 УК РФ). Он был арестован 23 ноября. Химическая продукция была также арестована в производственном цехе. Предположительно, после распития антисептика погибли девять человек в Якутии. Содержание метанола в продукте составляло от 62 до 69%. Допустимое содержание — 3,5%. На торговавшего смертельно опасным антисептиком бизнесмена завели уголовное дело

