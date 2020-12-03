В екатеринбургской школе нашли 90 литров ядовитого антисептика

В екатеринбургской школе нашли 90 литров ядовитого антисептика

Сегодня, 17:43ОбществоPhoto: pixabay.com
В средней школе № 185 в Екатеринбурге обнаружено 90 литров ядовитого антисептика ANTISEPT’S, из-за которого погибли девять человек в Якутии.

В СКР Сысерткого района направлены материалы о находке, там возбуждено уголовное дело.

Ядовитое вещество обнаружено в рамках операции по поиску мест, куда предприниматель Александр Калинин мог сбыть свою продукцию, не отвечающую требованиям безопасности,сообщил «Европейско-Азиатским новостям» источник в следственных органах.

Напомним, в отношении Калинина было возбуждено уголовное дело за производство и сбыт продукции, которая не отвечает требованиям безопасности жизни потребителей (ч. 2 ст. 238 УК РФ). Он был арестован 23 ноября. Химическая продукция была также арестована в производственном цехе. Предположительно, после распития антисептика погибли девять человек в Якутии. Содержание метанола в продукте составляло от 62 до 69%. Допустимое содержание — 3,5%.

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