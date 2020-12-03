В екатеринбургской школе нашли 90 литров ядовитого антисептика

Напомним, в отношении Калинина было возбуждено уголовное дело за производство и сбыт продукции, которая не отвечает требованиям безопасности жизни потребителей (ч. 2 ст. 238 УК РФ). Он был арестован 23 ноября. Химическая продукция была также арестована в производственном цехе. Предположительно, после распития антисептика погибли девять человек в Якутии. Содержание метанола в продукте составляло от 62 до 69%. Допустимое содержание — 3,5%.