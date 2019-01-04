Работники завода в Серове предстанут перед судом за попытку кражи 20 кг металла

Установлено, что работник завода 1988 года рождения вступил в сговор с охранницей 1968 года рождения. Мужчина несколько своих рабочих смен собирал медную проволоку и спрессовал ее в два блина весом по 10 кг. Сотрудник завода повесил эти блины на себя под верхнюю одежду, однако на пропускном пункте мужчина был задержан.