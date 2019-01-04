Работники завода в Серове предстанут перед судом за попытку кражи 20 кг металла
Сегодня, 09:30ОбществоФото: ИА «Уральский меридиан»
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Два работника одного из заводов в Серове предстанут перед судом за покушение на кражу 20 кг металла.
Установлено, что работник завода 1988 года рождения вступил в сговор с охранницей 1968 года рождения. Мужчина несколько своих рабочих смен собирал медную проволоку и спрессовал ее в два блина весом по 10 кг. Сотрудник завода повесил эти блины на себя под верхнюю одежду, однако на пропускном пункте мужчина был задержан.
Работник планировал продать медную проволоку. Общая сумма ущерба составила около 6 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по факту покушения на кражу чужого имущества. В отношении охранницы возбуждено уголовное дело по факту пособничества в покушении на кражу чужого имущества, сообщает ИА «Уральский меридиан».
Сделать TagilCity.ru основным источником в Яндекс.Новости
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей