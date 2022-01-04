Пять тысяч рублей зачислены на «Пушкинские карты» юных свердловчан

Пять тысяч рублей зачислены на «Пушкинские карты» юных свердловчан
Пять тысяч рублей зачислены на «Пушкинские карты» юных свердловчан
Сегодня, 13:37ОбществоФото: группа "Пушкинская карта" во ВКонтакте
В рамках программы популяризации культурных мероприятий среди молодежи в Свердловской области на их «Пушкинские карты» были зачислены по пять тысяч рублей.

Молодые люди из Свердловской области, которые пользуются «Пушкинской картой», получили на свои счета по пять тысяч рублей. В рамках этой суммы свердловчане смогут посетить более 700 событий в 75 организациях культуры региона, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

С начала реализации проекта Министерства культуры РФ на Среднем Урале было приобретено около 40 тысяч билетов.

По «Пушкинской карте» молодежь от 14 до 22 лет сможет посетить в новогодние праздники театральные постановки, экскурсии, мастер-классы, выставки, лекции, концерты, арт-мастерские. В 2021 году номинал карты составлял три тысячи рублей.

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