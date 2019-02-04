Директор ЦПКиО в Екатеринбурге будет назначен после выбора концепции развития парка

Администрация Екатеринбурга продолжает принимать проекты концепции развития парка имени В. Маяковского. По словам вице-мэра Анатолия Гагарина, на данный момент поданы три проекта, в том числе от голландских разработчиков.

Также замглавы администрации по организации значимых общероссийских и международных мероприятий рассказал, что после ухода в отставку Романа Шадрина планируется назначить исполняющего обязанности директора ЦПКиО из числа замов генерала.