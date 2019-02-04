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Директор ЦПКиО в Екатеринбурге будет назначен после выбора концепции развития парка
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Директор ЦПКиО в Екатеринбурге будет назначен после выбора концепции развития парка

Сегодня, 16:59ОбществоФото: pixabay.com
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